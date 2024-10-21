معوض لـ عشرين 30: عمليًا أصبحنا في المرحلة الثانية وتم تخويننا عندما حذرنا من دخول لبنان في حرب شاملة ونحن اليوم كلبنانيين ضحية والمطلوب منا التوحد والبناء على مصلحتنا و"لبنان أولًا"

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