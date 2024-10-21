الجيش الإسرائيلي: حزب الله يحتفظ بمئات الملايين من الدولارات تحت مستشفى الساحل في حارة حريك

#عاجل ‼️ حزب الله يُحتفظ بمئات الملايين من الدولارات بالعملات الورقية والذهب تحت مستشفى الساحل في حارة حريك لاستخدامها لتمويل أنشطته الإرهابية



⭕️نكشف معلومات خطيرة عن قيام حزب الله بوضع الملجأ الخاص بالمدعو حسن نصر الله تحت مستشفى الساحل الواقع في قلب بيروت.



⭕️تقع فتحتيْ… pic.twitter.com/sMGkB66Ma8 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 21, 2024

أعلن المتحدث بإسم الجش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن "حزب الله يحتفظ بمئات الملايين من الدولارات بالعملات الورقية والذهب تحت مستشفى الساحل في حارة حريك لاستخدامها لتمويل أنشطته الإرهابية. وتقع فتحتي الدخول والخروج داخل عمارة الأحمدي وعمارة سنتر الساحل. وداخل هذا الملجأ يوجد مجمع يحتفظ فيه بمئات الملايين من الدولارات بالعملات الورقية والذهب التي تم أخذ قسم كبير منها من مواطني الدولة اللبنانية والتي كان من شأنها ولا يزال من شأنها أن تعيد إعمار الدولة اللبنانية."وأشار إلى أن "عنوان المستشفى في شارع ضرغام، طريق المطار، حارة حريك. وهذه الأموال مخصصة حصريًا لتسليح حزب الله، ولا ولم تكن لها أي وجهة أخرى."وقال إن "قطع جوية تابعة لسلاح الجو تستطلع المجمع حاليًا. ونحن نتابعه وسنواصل متابعته."وناشد "الحكومة اللبنانية ومؤسسات الحكم اللبنانية والمنظمات الدولية بإعادة الأموال التي سرقت من مواطني لبنان إليهم وعدم السماح لحزب الله باستخدامها لأغراضه الإرهابية."وأكد أن "حربنا ليست ضد مواطني لبنان إنما ضد منظمة إرهابية دموية تتمادى إيران في تسليحها وتوجيهها وفق المصلحة الإيرانية."