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o
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o
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الجيش الإسرائيلي: لن نضرب مستشفى الساحل في بيروت
خبر عاجل
2024-10-21 | 15:20
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الجيش الإسرائيلي: لن نضرب مستشفى الساحل في بيروت
أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري اليوم الاثنين أن إسرائيل لن تضرب مستشفى الساحل اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت، على الرغم من مزاعم سابقة بأن حزب الله يستخدمه لإخفاء الأموال تحته.
وقال: "القوات الجوية الإسرائيلية تراقب المجمع، كما ترون. ومع ذلك، لن نضرب المستشفى نفسه".
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الإسرائيلي:
مستشفى
الساحل
بيروت
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