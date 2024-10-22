مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف: المقاومة الاسلامية تعلن مسؤوليتها الكاملة والتامة والحصرية عن عملية قيساريا واستهداف منزل مجرم الحرب نتنياهو و"إن لم تصل اليك أيدينا في المرة السابقة فإن بيننا وبينك الأيام والليالي والميدان"

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