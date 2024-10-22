غارتان اسرائيليتان على الضاحية الجنوبية

جبران باسيل لـ"الحدث": الحرب القائمة بدأت بهجوم حزب الله على إسرائيل و"التيار" اليوم ليس في وضع تحالف معه

جبران باسيل لـ"الحدث": الحرب القائمة بدأت بهجوم حزب الله على إسرائيل و"التيار" اليوم ليس في وضع تحالف معه

مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف: المقاومة الاسلامية تعلن مسؤوليتها الكاملة والتامة والحصرية عن عملية قيساريا واستهداف منزل مجرم الحرب نتنياهو و"إن لم تصل اليك أيدينا في المرة السابقة فإن بيننا وبينك الأيام والليالي والميدان"