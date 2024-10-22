جبران باسيل لـ"الحدث": حزب الله أخطأ حين عمل على وحدة البيت الشيعي على حساب البيت اللبناني ولبنان يواجه خطر التقسيم

جبران باسيل لـ"الحدث": قائد الجيش لا يملك مشروعا للبنان ولا يجمع اللبنانيين وطرحت على الرئيس بري أسماء عدّة للرئاسة وليس مرشحا واحدا

جبران باسيل لـ"الحدث": قائد الجيش لا يملك مشروعا للبنان ولا يجمع اللبنانيين وطرحت على الرئيس بري أسماء عدّة للرئاسة وليس مرشحا واحدا

جبران باسيل لـ"الحدث": الحرب القائمة بدأت بهجوم حزب الله على إسرائيل و"التيار" اليوم ليس في وضع تحالف معه