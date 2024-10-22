جبران باسيل لـ"الحدث": قائد الجيش لا يملك مشروعا للبنان ولا يجمع اللبنانيين وطرحت على الرئيس بري أسماء عدّة للرئاسة وليس مرشحا واحدا

18 شهيدا و60 جريحا في حصيلة جديدة للغارة الاسرائيلية على منطقة الجناح

18 شهيدا و60 جريحا في حصيلة جديدة للغارة الاسرائيلية على منطقة الجناح

جبران باسيل لـ"الحدث": حزب الله أخطأ حين عمل على وحدة البيت الشيعي على حساب البيت اللبناني ولبنان يواجه خطر التقسيم