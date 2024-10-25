رويترز: الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 جنود في جنوب لبنان

بدء الاجتماع بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية الاميركية انتوني بلينكن في لندن

بدء الاجتماع بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية الاميركية انتوني بلينكن في لندن

وصول الشحنة الأولى الإغاثية من الجسر البحريّ من دولة الإمارات وهي عبارة عن 1000 طن من المواد الغذائية و1000 طن من المواد الاغاثية