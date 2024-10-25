أدرعي: الجيش الاسرائيلي استهدف بدقة بنى تحتية تابعة لمعبر جوسيه الحدودي

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الاسرائيلي استهدف بدقة بنى تحتية تابعة لمعبر جوسيه الحدودي شمال البقاع.



وكتب ادرعي عبر موقع "إكس":



"استهدف الجيش الاسرائيلي بدقة بنى تحتية تابعة لمعبر جوسيه الحدودي شمال البقاع.



-شنت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات خلال الليلة الماضية غارات استهدفت بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في معبر جوسيه الحدودي شمال منطقة البقاع.



-مثلما استغل حزب الله معبر المصنع المدني لنقل وسائل قتالية من سوريا إلى لبنان لاستخدامها في عمليات ضد مواطني إسرائيل والجيش الاسرائيلي، فقد يخطط لنقل أسلحة عبر معبر جوسيه الذي يخضع لسيطرة النظام السوري ويشرف عليه الأمن العسكري السوري.



-يتم نقل الأسلحة من خلال الوحدة 4400، وحدة نقل الأسلحة والتعاون في حزب الله، بهدف استعمالها ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية وقواتنا القتالية في جنوب لبنان.



- سيواصل الجيش الاسرائيلي جهوده لإحباط نقل الأسلحة من قبل حزب الله ويدعو السلطات السورية واللبنانية إلى منع استخدام المعابر المدنية لأغراض إرهابية".