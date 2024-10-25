أدرعي: الجيش الاسرائيلي استهدف بدقة بنى تحتية تابعة لمعبر جوسيه الحدودي

#عاجل جيش الدفاع استهدف بدقة بنى تحتية تابعة لمعبر جوسيا الحدودي شمال البقاع
🔸شنت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات خلال الليلة الماضية غارات استهدفت بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي في معبر جوسيا الحدودي شمال منطقة البقاع.
🔸مثلما استغل #حزب_الله… pic.twitter.com/WXg5H71s2C
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 25, 2024
#عاجل جيش الدفاع استهدف بدقة بنى تحتية تابعة لمعبر جوسيا الحدودي شمال البقاع
🔸شنت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات خلال الليلة الماضية غارات استهدفت بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي في معبر جوسيا الحدودي شمال منطقة البقاع.
🔸مثلما استغل #حزب_الله… pic.twitter.com/WXg5H71s2C