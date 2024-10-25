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الـMEA تذكّر بأرقام مركز الاتصالات التابع للشركة MEA Call Center

خبر عاجل
2024-10-25 | 07:47
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الـMEA تذكّر بأرقام مركز الاتصالات التابع للشركة MEA Call Center
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الـMEA تذكّر بأرقام مركز الاتصالات التابع للشركة MEA Call Center


ذكّرت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية جميع مسافريها بأرقام مركز الاتصالات التابع للشركة  MEA Call Center الذي يعمل على مدار 24 الساعة طيلة أيام الأسبوع لتلبية طلبات المسافرين من حجوزات وشراء بطاقات سفر وغيرها من الخدمات المتعلقة بمبيعات تذاكر السفر.

- الخط الارضي: 01629999
- الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية
- الخطوط الخلوية:  81477905 / 81477906 / 81477907 / 81477908
 

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