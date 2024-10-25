التحكم المروري: تصادم بين ٤ مركبات على اوتوستراد الضبية المسلك الغربي والاضرار مادية وحركة المرور كثيفة بالمحلة

أدرعي: الجيش الاسرائيلي قضى على قائد قطاع عيترون في وحدة الرضوان بحزب الله

أدرعي: الجيش الاسرائيلي قضى على قائد قطاع عيترون في وحدة الرضوان بحزب الله

استشهاد 3 صحفيين في غارة إسرائيلية استهدفت مكان وجودهم في بلدة حاصبيا