أدرعي: قضينا على خلية من منظومة الدفاع الجوي في حزب الله

#عاجل جيش الدفاع قضى على خلية إرهابية من منظومة الدفاع الجوي لحزب الله، وبالتزامن، هاجم موقعًا لإنتاج وسائل قتالية ومقرات قيادة لحزب الله في بيروت



🔸أمس (الجمعة)، في عملية رصد واستهداف سريعة هاجمت طائرة تابعة لسلاح الجو وقضت على خلية إرهابية من منظومة الدفاع الجوي لحزب الله،… pic.twitter.com/gxeITnFYST — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 26, 2024

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الاسرائيلي قضى على خلية من منظومة الدفاع الجوي في حزب الله، وهاجم موقعًا لإنتاج وسائل قتالية ومقرات قيادة للحزب في بيروت.وكتب أدرعي عبر موقع "إكس":"الجيش الاسرائيلي قضى على خلية من منظومة الدفاع الجوي في حزب الله، وبالتزامن، هاجم موقعًا لإنتاج وسائل قتالية ومقرات قيادة لحزب الله في بيروت.-أمس الجمعة، في عملية رصد واستهداف سريعة هاجمت طائرة تابعة لسلاح الجو وقضت على خلية من منظومة الدفاع الجوي لحزب الله، والتي أطلقت صاروخًا نحو طائرة مسيرة لسلاح الجو في منطقة كفرفيلا شمال الليطاني حيث لم تصب الطائرة بأذى.-خلال الليلة الماضية، هاجمت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو، بتوجيه استخباراتي دقيق مواقع لإنتاج وسائل قتالية ومقرًا لركن استخبارات حزب الله ووسائل جمع معلومات تابعة لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية.-لقد تواجدت جميع الأهداف داخل مبانٍ مدنية وسط السكان المدنيين بما يشكل مثالًا آخر على استغلال حزب الله السخيف لسكان لبنان دروعًا بشرية.-قبل الغارات، اتخذت خطوات عديدة لتقليص احتمال إصابة المدنيين، بما في ذلك توجيه تحذيرات مسبقة للسكان في المنطقة".