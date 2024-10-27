هبة قطرية بقيمة ١٥ مليون دولار للجيش اللبناني

أعلن صندوق قطر عن هبة بقيمة ١٥ مليون دولار للجيش اللبناني في أيلول ٢٠٢٤.



وفي اطار التزام دولة قطر بدعم الجيش اللبناني، وصلت الى مرفأ بيروت اليوم الدفعة الاولى من الوقود المقدم من دولة قطر.



وتأتي هذه الهبة تأكيدا لوقوف دولة قطر الدائم الى جانب الشعب اللبناني الشقيق ومؤازرته في ظروفه الصعبة.