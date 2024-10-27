الجيش الإسرائيلي: مقتل 4 جنود إسرائيليين في معارك بجنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، مقتل أربعة جنود السبت في المعارك في جنوب لبنان.



وقال الجيش في بيان إن الجنود الأربعة "سقطوا أثناء القتال في جنوب لبنان".



وبذلك يرتفع إجمالي عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في المواجهات مع "حزب الله" منذ بدء العملية البرية في لبنان في 30 أيلول المنصرم إلى 36.