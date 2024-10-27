رسالة جديدة من أدرعي الى الصحافيين الذين شاركوا في الجولة في سنتر الساحل

#عاجل لكل الصحفيين الذين شاركوا في الجولة في مركز (سنتر) الساحل في بيروت. هل تفاجئتم فعلًا بعدم العثور على المدخل؟ ماذا كنتم تتوقعون، أن حزب الله سيدخلكم إلى سرداب نصر الله بكل بساطة؟
لحسن حظكم، استخباراتنا دقيقة جدًا بمعلوماتها، وسأخبركم الآن بالتفصيل ما الذي فاتكم.
لقد تابعنا… pic.twitter.com/8JYwywPvCG
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 27, 2024
#عاجل لكل الصحفيين الذين شاركوا في الجولة في مركز (سنتر) الساحل في بيروت. هل تفاجئتم فعلًا بعدم العثور على المدخل؟ ماذا كنتم تتوقعون، أن حزب الله سيدخلكم إلى سرداب نصر الله بكل بساطة؟
لحسن حظكم، استخباراتنا دقيقة جدًا بمعلوماتها، وسأخبركم الآن بالتفصيل ما الذي فاتكم.
لقد تابعنا… pic.twitter.com/8JYwywPvCG