نتنياهو: سلاحنا الجوي ضرب بقوة قدرة إيران على الدفاع عن نفسها وقدرتها على إنتاج صواريخ موجهة إلى إسرائيل

أدرعي لسكان هذه المناطق في الجنوب: لاخلاء منازلكم فورًا

أدرعي لسكان هذه المناطق في الجنوب: لاخلاء منازلكم فورًا

رسالة جديدة من أدرعي الى الصحافيين الذين شاركوا في الجولة في سنتر الساحل