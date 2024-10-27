المقاومة الإسلامية: استهدفنا قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية ‏شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة

أدرعي: قضينا على قائد قطاع بنت جبيل وخليفته في حزب الله

أدرعي: قضينا على قائد قطاع بنت جبيل وخليفته في حزب الله

إستشهاد 3 أشخاص جراء غارة من مسيرة على فان في منطقة حوش بردى غربي قضاء بعلبك