أدرعي: قضينا على قائد قطاع بنت جبيل وخليفته في حزب الله

أعلن المتحدث باسم الحيش الاسرائيلي افيخادي أدرعي أن "الجيش الاسرائيلي قضى على قائد قطاع بنت جبيل وخليفته في حزب الله".



وكتب أدرعي عبر موقع "إكس":



"خلال 24 ساعة، قضى الجيش الاسرائيلي على قائد قطاع بنت جبيل وخليفته في حزب الله.



-أغارت طائرات سلاح الجو أمس الأول وبتوجيه استخباري من القيادة الشمالية وقضت على أحمد جعفر معتوق قائد قطاع بنت جبيل في حزب الله.



-بعد يوم واحد، هاجمت طائرات حربية وقضت على خليفته أيضًا. بالإضافة إلى ذلك تم القضاء ايضًا على قائد المدفعية في قطاع بنت جبيل في حزب الله.



-لقد أشرف ووجه المسلحون مخططات عديدة ضد دولة إسرائيل والجيش الاسرائيلي العامل في جنوب لبنان من منطقة بنت جبيل شملت إطلاق قذائف صاروخية وصواريخ مضادة للدروع.



-سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل بقوة ضد عناصر حزب الله وقادته".