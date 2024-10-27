أدرعي: قضينا على قائد قطاع بنت جبيل وخليفته في حزب الله

#عاجل 🔻 خلال 24 ساعة: جيش الدفاع قضى على قائد قطاع بنت جبيل وخليفته في حزب الله
🔸أغارت طائرات سلاح الجو أمس الأول وبتوجيه استخباري من القيادة الشمالية وقضت على المدعو أحمد جعفر معتوق قائد قطاع بنت جبيل في حزب الله.
🔸بعد يوم واحد هاجمت طائرات حربية وقضت على خليفته أيضًا.… pic.twitter.com/zQJWeolE6k
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 27, 2024
#عاجل 🔻 خلال 24 ساعة: جيش الدفاع قضى على قائد قطاع بنت جبيل وخليفته في حزب الله
🔸أغارت طائرات سلاح الجو أمس الأول وبتوجيه استخباري من القيادة الشمالية وقضت على المدعو أحمد جعفر معتوق قائد قطاع بنت جبيل في حزب الله.
🔸بعد يوم واحد هاجمت طائرات حربية وقضت على خليفته أيضًا.… pic.twitter.com/zQJWeolE6k