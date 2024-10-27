وصول طائرة إغاثية جديدة ضمن الجسر الجوي السعودي الى مطار بيروت

وصلت إلى مطار بيروت، الطائرة الإغاثية الرابعة عشر ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك في إطار الدور الإنساني المعهود للمملكة العربية السعودية بالوقوف مع الشعب اللبناني في مختلف الأزمات والمحن.



وعلى متن الطائرة، مساعدات إغاثية من المواد الغذائية والإيوائية والطبية.