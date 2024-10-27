مركز طوارئ الصحة: شهيدان و11 جريحا في حصيلة أولية للغارة على حارة صيدا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة، أن الغارة الإسرائيلية على حارة صيدا أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخصين وإصابة أحد عشر آخرين بجروح.