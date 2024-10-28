أدرعي: الجيش الاسرائيلي هاجم أهدافا لحزب الله في منطقة صور

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الاسرائيلي هاجم للمرة الثانية خلال أيام عدة، أهدافا لحزب الله في منطقة صور في جنوب لبنان.



وقال عبر حسابه على منصة "إكس": "أغارت طائرات حربية في وقت سابق اليوم في منطقة صور في جنوب لبنان على مستودعات أسلحة وصواريخ مضادة للدروع ومبان عسكرية ومواقع استطلاع لوحدات عسكرية مختلفة في حزب الله منها وحدة عزيز المسؤولة عن عمليات الإطلاق من منطقة جنوب غرب لبنان نحو الأراضي الاسرائيلية. يروج حزب الله لمخططات من داخل هذه المنشآت ضد مواطني إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي".



وأضاف: "منطقة صور تعتبر منطقة عمل مهمة لحزب الله ووحدة عزيز حيث يتم استخدامها لترويج أعمال ضد إسرائيل. يستولي حزب الله بشكل منهجي على مناطق مدنية في أنحاء لبنان لتنفيذ أعمال ومخططات حيث يتموضع عناصره وقادته في المناطق المدنية بما يخاطر بمواطني لبنان".



وتابع: "قبل الغارات تم اتخاذ خطوات عديدة لتقليص امكانية اصابة المدنيين شملت توجيه انذارات عديدة عبر منصات مختلفة للسكان في المنطقة. وتأتي هذه الغارات في إطار الجهود المتواصلة للجيش الإسرائيلي لاستهداف أنشطة حزب الله العسكرية وعرقلة محاولاته لترميم قدراته العسكرية".

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🔸أغارت طائرات حربية في وقت سابق اليوم في منطقة صور في جنوب لبنان على مستودعات أسلحة وصواريخ مضادة للدروع ومباني عسكرية ومواقع استطلاع لوحدات عسكرية مختلفة في حزب الله منها… pic.twitter.com/2ieywZrqCk — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 28, 2024