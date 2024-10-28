طائرة مساعدات سعودية جديدة تصل الى لبنان (صور)

في إطار الدور الإنساني المعهود للمملكة العربية السعودية بالوقوف مع الشعب اللبناني في مختلف الأزمات والمحن، يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تسير الجسر الجوي الإغاثي لليوم الخامس عشر على التوالي حيث وصلت طائرة من المساعدات الإغاثية تتضمن مواد غذائية وإيوائية وطبية.



بدوره، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في لبنان تسليم المساعدات الإغاثية على ٣٢ مركز لايواء النازحين شملت أكثر من ٢٢٠٠ فرد لدعم احتياجاتهم الأساسية في عدد من المناطق اللبنانية.