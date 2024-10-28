نتنياهو: في اليوم التالي لن تحكم حماس في غزة ولن ينتشر حزب الله على حدودنا الشمالية ومستقبل الشرق الأوسط الذي نسعى إليه سيتم فيه تحجيم إيران وأعمل على مواصلة إبرام اتفاقيات سلام مع دول عربية إضافية في إطار اتفاقات أبراهام

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