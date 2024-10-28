المدير العام بالتكليف لوزارة التربية عماد الاشقر للـLBCI: وزير التربية سيُمدّد التسجيل للعام الدراسيّ بالمدارس الرسمية حتى 15 تشرين الثاني عبر المنصّة

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