التحكم المروري: أشغال وأعمال صيانة على جسر أنطلياس على المسلكين وتحويل السير إلى الطريق الجانبي والطرقات الفرعية ودراج من مفررة سير الجديدة في المكان لتسهيل حركة المرور

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