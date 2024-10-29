بدء قبول طلبات امتحان السوق لهذه الفئات...

الجيش اللبناني: تفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الغبيري – الضاحية الجنوبية ما بين الساعة 10.00 والساعة 13.00

الجيش اللبناني: تفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الغبيري – الضاحية الجنوبية ما بين الساعة 10.00 والساعة 13.00

التحكم المروري: أشغال وأعمال صيانة على جسر أنطلياس على المسلكين وتحويل السير إلى الطريق الجانبي والطرقات الفرعية ودراج من مفررة سير الجديدة في المكان لتسهيل حركة المرور