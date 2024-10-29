أدرعي: قوات لواء غولاني اعتقلت قائد منطقة عيتا الشعب في حزب الله ومسلحين آخرين من قوة الرضوان



أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفخاي أدرعي أن قوات لواء غولاني اعتقلت قائد منطقة عيتا الشعب في حزب الله ومسلحين آخرين من قوة الرضوان.

وقال ادرعي عبر موقع "إكس":

"قوات لواء غولاني تعتقل قائد منطقة عيتا الشعب في حزب الله ومسلحين آخرين من قوة الرضوان. التحقيق معهم أسفر عن كشف وتدمير الكثير من الأهداف في المنطقة".

-خلال أنشطة قوات الفرقة 36 في جنوب لبنان قبل أسبوعيْن عثرت قوة من لواء غولاني وبناء على معلومات استخبارية فتحة نفق تقع داخل مقر قيادة عسكري في المنطقة تواجد في داخله عدد من الارهابيين ومن ضمنهم القائم بأعمال قائد منطقة عيتا الشعب في حزب الله حسن عقيل جواد.

-لقد طوق الجيش الاسرائيلي مقر القيادة العسكري وبعد استسلام المسلحين تم القبض عليهم واعتقالهم واقتيادهم للتحقيق من قبل محققي وحدة 504 ومن ثم مواصلة التحقيق معهم داخل الأراضي الاسرائيلية.

-في التحقيق معهم كشف المسلحون تفاصيل عن بنى عديدة منتشرة في منطقة عيتا الشعب، حيث ساعدت تلك المعلومات القوات في الميدان لتدمير هذه البنى والاستعداد للتعامل مع التهديدات في المنطقة.

-على مدار الأسابيع الأخيرة اعتقل محققو الميدان من الوحدة 504 الذين يعملون مع القوات في جنوب لبنان وأجروا تحقيقات مع عشرات المسلحين الذين كشفوا عن معلومات استخبارية قيمة للعمليات البرية في جنوب لبنان".

#عاجل قوات لواء جولاني تعتقل قائد منطقة عيتا الشعب في حزب الله وإرهابيين آخرين من قوة الرضوان. التحقيق معهم أسفر عن كشف وتدمير الكثير من الأهداف الإرهابية في المنطقة



🔸خلال أنشطة قوات الفرقة 36 في جنوب لبنان قبل أسبوعيْن عثرت قوة من لواء جولاني وبناء على معلومات استخبارية فتحة… pic.twitter.com/q0Ke3t9AAW — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 29, 2024

ونشر أدرعي في وقت لاحق صورة لقائد منطقة عيتا الشعب في حزب الله.

وكتب: "صورة بألف كلمة: استسلام قائد منطقة عيتا الشعب في حزب الله وإرهابيين آخرين من قوة الرضوان".