معلومات عن إستهداف سيارة على الطريق العام في بشامون

إستهداف فان على طريق ضهر الوحش - عاريا

إستهداف فان على طريق ضهر الوحش - عاريا

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الضبية وصولًا إلى نهر الموت بسبب تعطل شاحنة وتتم المعالجة من قبل عناصر مفرزة سير الجديدة