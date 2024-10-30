إستهداف فان على طريق ضهر الوحش - عاريا

التحكم المروري: قطع السير على طريق بشامون باتجاه الساحل بسبب حادث أمني وتحويله إلى المسلك المعاكس

التحكم المروري: قطع السير على طريق بشامون باتجاه الساحل بسبب حادث أمني وتحويله إلى المسلك المعاكس

معلومات عن إستهداف سيارة على الطريق العام في بشامون