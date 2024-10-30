التحكم المروري: قطع السير على طريق الكحالة بالإتجاهين بسبب حادث أمني وتحويله صعودًا باتجاه بسوس ونزولًا باتجاه شويت

إنذار من الجيش الإسرائيلي إلى سكان بعلبك وعين بورضاي ودورس

إنذار من الجيش الإسرائيلي إلى سكان بعلبك وعين بورضاي ودورس

التحكم المروري: قطع السير على طريق بشامون باتجاه الساحل بسبب حادث أمني وتحويله إلى المسلك المعاكس