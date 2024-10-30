إنذار من الجيش الإسرائيلي إلى سكان بعلبك وعين بورضاي ودورس

#عاجل إنذار عاجل إلى سكان بعلبك وعين بورضاي ودورس

🔸جيش الدفاع سيعمل بقوة ضد مصالح حزب الله داخل مدينتكم وقراكم ولا ينوي المساس بكم.

🔸من أجل سلامتكم عليكم اخلاء منازلكم فورًا والانتقال خارج المدينة والقرى عبر المحاور التالية: ⭕️أوتوستراد زحلة - بعلبك

⭕️طريق نحلة - بعلبك

⭕️طريق… pic.twitter.com/1FZoFWqdeO — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 30, 2024

وجه المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذارًا عاجلًا إلى سكان بعلبك وعين بورضاي ودورس.وقال إن "الجيش الإسرائيلي سيعمل بقوة ضد مصالح حزب الله داخل مدينتكم وقراكم ولا ينوي المساس بكم. من أجل سلامتكم عليكم اخلاء منازلكم فورًا والانتقال خارج المدينة والقرى عبر المحاور التالية:- أوتوستراد زحلة - بعلبك- طريق نحلة - بعلبك- طريق الأرز - بعلبكوفق ما يعرض في الخارطة."وأضاف: "التواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية قد يعرضكم للخطر."