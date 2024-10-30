إستهداف سيارة على طريق عاليه عند مدخل القماطية

الجيش الإسرائيلي: قتلنا نائب قائد قوة الرضوان في غارة على النبطية

الجيش الإسرائيلي: قتلنا نائب قائد قوة الرضوان في غارة على النبطية

الجيش: ما بين الساعة ١٢:٣٠ والساعة ١٤:٠٠ ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة عاريا- جبل لبنان