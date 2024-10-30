التحكم المروري: قطع السير على طريق عاليه الحي الغربي باتجاه القماطية بسبب حادث أمني وتحويله إلى الطرقات الفرعية وحركة المرور خانقة في المحلة

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الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: برنامج عملي هو استمرارية لبرنامج عمل السيد حسن نصرالله وسنستمر في تنفيذ خطة الحرب وسنبقى في مسار الحرب ضمن التوجهات المرسومة ونتعامل مع تطورات هذه المرحلة بحسبها