الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: إسرائيل ليست بحاجة لذرائع كي تباغتنا بالهجوم وافضل أن يكون هناك مقاومة ذات هجوم دفاعي من ان نكون من المنتظرين لتباغتنا اسرائيل بطريقة ما وتنفذ مخططاتها ونحن قمنا بالدفاع الاستباقي وهذا هو مسار الحماية والتحرير

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