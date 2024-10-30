قاسم: ايران تدعمنا بمشروعنا ولا تريد شيئا منا ونرحب بأي دولة عربية أو إسلامية أو من هذا العالم إذا كانت تريد دعمنا بوجه اسرائيل ولا نقاتل نيابة عن أحد بل من أجل حماية لبنان وإسنادا لغزة

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