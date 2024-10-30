قاسم: إذا قرر الإسرائيليون أنهم يرغبون في وقف الحرب فنقول إننا سنقبل ذلك لكن بالشروط التي نراها مناسبة وحتى الآن لا يوجد مقترح تقبله إسرائيل لعرضه علينا لبحثه ولن نستجدي وقف إطلاق النار

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