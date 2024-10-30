أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم مخازن وقود تابعة لوحدة التسلح اللوجستية لحزب الله (4400)

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفخاي أدرعي أن الجيش الإسرائيلي هاجم مخازن وقود تابعة لوحدة التسلح اللوجستية لحزب الله (4400) في عمق لبنان.



وقال عبر حسابه على منصة "إكس": "هاجمت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية في منطقة البقاع مواقع تخزين وقوع داخل مجمعات عسكرية للوحدة 4400 وحدة التسلح اللوجيستي لحزب الله. وكانت هذه المواقع توفر الوقود لمركبات يستخدمها حزب الله وكانت تعتبر وسيلة مهمة لتفعيل بناه التحتية العسكرية".



وأضاف أدرعي: "لقد قامت ايران بتزويد هذا الوقود في اطار دعمها العسكري لحزب الله حيث تقوم ايران بتمويل أكثر من نصف ميزانية حزب الله من خلال فيلق القدس الذي ينقل النفط والأموال عبر المحاور المختلفة إلى لبنان. حزب الله يواصل تخزين كميات كبيرة من الوقود ويستخدمها "لأهداف إرهاببة" حيث تخاطر هذه الممارسات بمواطني لبنان".