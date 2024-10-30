أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم مخازن وقود تابعة لوحدة التسلح اللوجستية لحزب الله (4400)

#عاجل جيش الدفاع هاجم مخزونات وقود تابعة لوحدة التسلح اللوجستية لحزب الله (4400) في عمق لبنان
🔸هاجمت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية في منطقة البقاع مواقع تخزين وقوع داخل مجمعات عسكرية للوحدة 4400 وحدة التسلح اللوجيستي لحزب الله. وكانت هذه المواقع… pic.twitter.com/2E7AcPEbVG
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 30, 2024
#عاجل جيش الدفاع هاجم مخزونات وقود تابعة لوحدة التسلح اللوجستية لحزب الله (4400) في عمق لبنان
🔸هاجمت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية في منطقة البقاع مواقع تخزين وقوع داخل مجمعات عسكرية للوحدة 4400 وحدة التسلح اللوجيستي لحزب الله. وكانت هذه المواقع… pic.twitter.com/2E7AcPEbVG