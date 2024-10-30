البيت الأبيض معلقا على مقترح لوقف إطلاق النار في لبنان: توجد تقارير عديدة ومسودات يجري تداولها لكنها لا تعكس وضع المفاوضات

معلومات عن إستهداف سيارة على الطريق العام في بشامون

معلومات عن إستهداف سيارة على الطريق العام في بشامون

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الضبية وصولًا إلى نهر الموت بسبب تعطل شاحنة وتتم المعالجة من قبل عناصر مفرزة سير الجديدة