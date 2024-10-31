أدرعي في انذار جديد الى سكان بعض القرى الجنوبية: لإخلاء منازلكم فورًا

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي انذرا جديدا الى سكان الجنوب.



وكتب أدرعي عبر موقع "إكس": "بيان عاجل إلى سكان جنوب لبنان في القرى التالية:



-الحوش، البازورية، مخيم الرشيدية، البرغلي، بستيات، الحميري، ارزي، مطرية الشومر، الخرايب، أنصار.



-نشاطات حزب الله تجبر الجيش الاسرائيلي على العمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم.



-من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير.



-كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر. -يحظر عليكم التوجه جنوبًا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرًا على حياتكم.



سنقوم بإبلاغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك".