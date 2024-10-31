أدرعي في انذار جديد الى سكان بعض القرى الجنوبية: لإخلاء منازلكم فورًا

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي انذرا جديدا الى سكان الجنوب.
وكتب أدرعي عبر موقع "إكس": "بيان عاجل إلى سكان جنوب لبنان في القرى التالية:
-الحوش، البازورية، مخيم الرشيدية، البرغلي، بستيات، الحميري، ارزي، مطرية الشومر، الخرايب، أنصار.
-نشاطات حزب الله تجبر الجيش الاسرائيلي على العمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم.
-من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير.
-كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر. -يحظر عليكم التوجه جنوبًا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرًا على حياتكم.
سنقوم بإبلاغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك".
وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي انذرا جديدا الى سكان الجنوب.
وكتب أدرعي عبر موقع "إكس": "بيان عاجل إلى سكان جنوب لبنان في القرى التالية:
-الحوش، البازورية، مخيم الرشيدية، البرغلي، بستيات، الحميري، ارزي، مطرية الشومر، الخرايب، أنصار.
-نشاطات حزب الله تجبر الجيش الاسرائيلي على العمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم.
-من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير.
-كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر. -يحظر عليكم التوجه جنوبًا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرًا على حياتكم.
سنقوم بإبلاغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك".
#عاجل بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان في القرى التالية:
🔸الحوش, البازورية, مخيم الرشيدية, البرغلية, بستيات, الحميري, ارزي, مطرية الشومر, الخرايب, أنصار
🔸نشاطات حزب الله الارهابي تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم
🔸من أجل سلامتكم عليكم إخلاء… pic.twitter.com/p21WkE5L1s
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 31, 2024
#عاجل بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان في القرى التالية:
🔸الحوش, البازورية, مخيم الرشيدية, البرغلية, بستيات, الحميري, ارزي, مطرية الشومر, الخرايب, أنصار
🔸نشاطات حزب الله الارهابي تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم
🔸من أجل سلامتكم عليكم إخلاء… pic.twitter.com/p21WkE5L1s