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الجيش: ما بين الساعة 11,00 والساعة 12.0 ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في محلة الجاموس – الكفاءات قضاء بعبدا

خبر عاجل
2024-10-31 | 04:32
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الجيش: ما بين الساعة 11,00 والساعة 12.0 ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في محلة الجاموس – الكفاءات قضاء بعبدا
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الجيش: ما بين الساعة 11,00 والساعة 12.0 ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في محلة الجاموس – الكفاءات قضاء بعبدا

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