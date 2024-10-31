رئيس اتحاد بلديات منطقة دير الأحمر للـLBCI: عشرات الآلاف نزحوا أمس الى دير الأحمر وهنا نناشد المراجع الحكومية والمنظمات الانسانية للقيام بخطة استنفار وطوارئ وتضافر الجهود لتأمين ما يلزم لا سيما المازوت والأغطية

وصول طائرة جديدة من المساعدات القطرية إلى مطار بيروت

وصول طائرة جديدة من المساعدات القطرية إلى مطار بيروت

الجيش: ما بين الساعة 11,00 والساعة 12.0 ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في محلة الجاموس – الكفاءات قضاء بعبدا