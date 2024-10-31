رئيس مركز بعلبك الاقليمي في الدفاع المدني تلقى اتصالا من العدو الاسرائيلي انذره بضرورة اخلاء مدينة بعلبك قبل الساعة الثانية من بعد الظهر

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