الجيش الإسرائيلي: إستهداف مستودعات ذخيرة ومقرات يستخدمها حزب الله في سوريا

الإسعاف الإسرائيلي: قتيلان جراء سقوط صواريخ على المناطق الشرقية لخليج حيفا

الإسعاف الإسرائيلي: قتيلان جراء سقوط صواريخ على المناطق الشرقية لخليج حيفا

وزير الخارجية السعودي: حل العملية السياسية في لبنان يعود إلى اللبنانيين وليس للسعودية أو القوى الخارجية