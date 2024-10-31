سلسلة غارات تستهدف منطقة النبطية بعد تحذير للجيش الاسرائيلي

وصول طائرة جديدة من المساعدات القطرية إلى مطار بيروت

وصول طائرة جديدة من المساعدات القطرية إلى مطار بيروت

رئيس اتحاد بلديات منطقة دير الأحمر للـLBCI: عشرات الآلاف نزحوا أمس الى دير الأحمر وهنا نناشد المراجع الحكومية والمنظمات الانسانية للقيام بخطة استنفار وطوارئ وتضافر الجهود لتأمين ما يلزم لا سيما المازوت والأغطية