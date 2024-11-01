التحكم المروري: أشغال على جسر انطلياس المسلك الشرقي وتحويل السير الى الطريق الجانبي لحين انتهاء الاشغال ودراج من مفررة سير الجديدة بالمكان لتسهيل حركة المرور

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