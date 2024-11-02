أدرعي: قضينا على قائد قطاع الساحل في حزب الله في صور وعلى قائد المدفعية في القطاع

#عاجل جيش الدفاع قضى في منطقة صور على قائد قطاع الساحل في حزب الله وعلى قائد المدفعية في القطاع المسؤول أيضًا عن عمليات إطلاق القذائف نحو مشارف حيفا الخميس الماضي
🔸هاجم جيش الدفاع أمس في منطقة صور وقضى على الارهابي المدعو معين موسى عز الدين قائد قطاع الساحل في حزب الله وعلى… pic.twitter.com/4M8OBLvR5z
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 2, 2024
#عاجل جيش الدفاع قضى في منطقة صور على قائد قطاع الساحل في حزب الله وعلى قائد المدفعية في القطاع المسؤول أيضًا عن عمليات إطلاق القذائف نحو مشارف حيفا الخميس الماضي
🔸هاجم جيش الدفاع أمس في منطقة صور وقضى على الارهابي المدعو معين موسى عز الدين قائد قطاع الساحل في حزب الله وعلى… pic.twitter.com/4M8OBLvR5z