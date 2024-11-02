أدرعي الى سكان الجنوب: للامتناع عن السفر جنوبًا

#عاجل إعلان إلى سكان جنوب لبنان: نذكركم ان الحرب ما زالت مستمرة ونحن نواصل دك عناصر ومصالح حزب الله ولذلك نناشدكم بالامتناع عن السفر جنوبًا والعودة إلى منازلكم أو إلى حقول الزيتون الخاصة بكم.
من أجل سلامتكم نرجو منكم الالتزام بهذه التعليمات. pic.twitter.com/N84JyTR094
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 2, 2024
#عاجل إعلان إلى سكان جنوب لبنان: نذكركم ان الحرب ما زالت مستمرة ونحن نواصل دك عناصر ومصالح حزب الله ولذلك نناشدكم بالامتناع عن السفر جنوبًا والعودة إلى منازلكم أو إلى حقول الزيتون الخاصة بكم.
من أجل سلامتكم نرجو منكم الالتزام بهذه التعليمات. pic.twitter.com/N84JyTR094