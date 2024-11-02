أدرعي الى سكان الجنوب: للامتناع عن السفر جنوبًا

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي نداء جديدا الى سكان الجنوب.



وكتب ادرعي عبر موقع "إكس":



"إعلان إلى سكان جنوب لبنان: نذكركم بان الحرب لا تزال مستمرة ونحن نواصل دك عناصر ومصالح حزب الله ولذلك نناشدكم بالامتناع عن السفر جنوبًا والعودة إلى منازلكم أو إلى حقول الزيتون الخاصة بكم. من أجل سلامتكم نرجو منكم الالتزام بهذه التعليمات".