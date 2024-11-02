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4 مصادر أمنية لبنانية تؤكد للـLBCI حصول عملية اختطاف لشخص يدعى "ع.أ" في منطقة البترون مع ترجيح بأن القوة الخاطفة هي قوة إسرائيلية (فيديو)
خبر عاجل
2024-11-02 | 07:16
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4 مصادر أمنية لبنانية تؤكد للـLBCI حصول عملية اختطاف لشخص يدعى "ع.أ" في منطقة البترون مع ترجيح بأن القوة الخاطفة هي قوة إسرائيلية (فيديو)
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