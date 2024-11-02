أكسيوس: البحرية الإسرائيلية أسرت عضوا كبيرا في القوة البحرية لحزب الله في عملية بشمال لبنان

مكتب ميقاتي نفى أن تكون الولايات المتحدة قد طلبت من لبنان إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد وقال إن موقف الحكومة اللبنانية واضح بشأن السعي إلى وقف إطلاق النار من الجانبين وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701

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