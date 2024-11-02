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o
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غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
خبر عاجل
2024-11-02 | 09:41
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غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
خبر عاجل
إسرائيلية
الضاحية
الجنوبية
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